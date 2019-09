Cláudio Ramos recorda primeiro dia de escola da filha

NTV Hoje às 12:00, atualizado às 12:33 Facebook

Cláudio Ramos recordou, esta quinta-feira, um momento inesquecível: o primeiro dia de escola da sua filha, Leonor, quando esta tinha três anos. Depois de ter estado a falar com Cristina Ferreira no programa das manhãs da SIC sobre levar os filhos ao infantário, o “vizinho” não hesitou em ir ao baú buscar uma fotografia do primeiro dia de escola da sua filha. “Ontem no ‘Programa da Cristina’ falávamos da arrelia de levar os filhos ao infantário pela primeira vez. A minha Leonor teve o privilégio de ir mais tarde que muitos meninos porque as avós deram tempo do seu tempo […]