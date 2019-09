Coleção de roupa inspirada na personagem de Jennifer Aniston em “Friends”

NTV Hoje às 17:00, atualizado às 17:15 Facebook

Twitter

Partilhar

A marca Ralph Lauren, em parceria com a Warner Bros, lançou uma nova coleção inspirada em Rachel Green, personagem protagonizada por Jennifer Aniston na série “Friends”. A poucos dias da série assinalar o seu 25.º aniversário, a marca de roupa norte-americana criou várias peças idênticas ao guarda-roupa da personagem interpretada atriz, nos anos 90. Com peças entre os 179 e os dois mil euros, a linha de roupa inclui camisolas de gola alta, calças e saias em pele, minissaias, casacos com estampa animal, botas e carteiras. A série de comédia estreou-se no dia 22 de setembro de 1994 e lançou […]