Com 17 anos foi nomeada pela segunda vez a "jovem mais bonita do mundo"

Com seis anos de idade saltou do anonimato para a fama ao ser considerada a menina mais bonita do mundo. Onze anos depois, a jovem Thylane Blondeau foi a vencedora dos prestigiados prémios TC Candler.

"Não posso acreditar", foi assim que a jovem modelo reagiu no Instagram depois de saber que ficou em primeiro lugar na lista anual de prémios da TC Candler. Filha do antigo jogador de futebol francês Patrick Blondeau, que atuou em equipas como o Mónaco ou o Marselha, e da ex-atriz Véronika Loubry, Thylane foi considerada a menina mais bonita do mundo em 2017.

A jovem modelo desfilou pela primeira vez quando tinha quatro anos de idade, para Jean-Paul Gaultier. Tinha apenas seis anos quando foi consagrada como a "menina mais bonita do mundo". Cabelo louro selvagem e olhos azuis profundos faziam da pequena francesa Thylane Blondeau uma das crianças mais cobiçadas pela indústria da moda.

Aos 10 anos, num ensaio marcado pela polémica, a rapariga foi fotografada de saltos e carregada de maquilhagem. Com apenas 17 anos já se notabilizou por campanhas para marcas como a Chanel, a Dolce & Gabbana, Lacoste, MAC, Dior ou L´Oreal.

A "Annual Independent Criticis List", que já vai na vigésima nona edição, foi fundada em 1990 por TC Candler, um prestigiado crítico de cinema britânico. Entre os critérios avaliados nesta seleção estão a beleza, a ousadia e a alegria. A modelo e atriz Liza Soberano foi a vencedora do concurso de 2017.