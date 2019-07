Com apenas dois anos, filho de Jorge Gabriel recolhe lixo na praia

NTV Hoje às 15:30, atualizado às 15:37 Facebook

O filho mais novo de Jorge Gabriel recolheu o lixo na praia e o apresentador da RTP partilhou o momento nas redes sociais. Jorge Gabriel está a desfrutar de alguns dias de férias em família na praia de Porto Santo, onde o filho de dois anos, Pedro, andou pelo areal com um saco na mão para apanhar o lixo que encontrava pelo caminho. O apresentador partilhou o momento através de um vídeo publicado no Instagram. “O Pedro foi dar o exemplo e andou no Porto Santo a recolher o lixo encontrado na praia. A geração dele vai salvar-nos”, escreveu na […]