Com apenas um ano filha de Mafalda Sampaio faz primeira viagem

Pela primeira vez, Mafalda Sampaio viajou de avião juntamente com a filha, Madalena, e o destino escolhido foi Nice, em França. A youtuber e influenciadora digital partilhou o momento com os seguidores, através do perfil da rede social Instagram, e confessou ter sentido algum nervosismo com a experiência. “Hoje não parámos! Devo confessar que estava muito nervosa para esta primeira viagem para outro país. O que me preocupava não era o voo em si até porque não tenho medo nenhum! Morro de medo de andar de carro guiado por um desconhecido e zero medo de andar de avião”, começou por […]