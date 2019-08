Com o irmão desempregado, Liliana Campos escreve mensagem emotiva à sobrinha

NTV Hoje às 14:00, atualizado às 14:35 Facebook

Liliana Campos fez questão de assinalar publicamente o 18.º aniversário da sua sobrinha Carolina com uma mensagem emotiva, que deixou os seguidores enternecidos. Com o irmão desempregado, a comunicadora dedica mais tempo à adolescente. A apresentadora do programa “Passadeira Vermelha”, da SIC, mantém uma relação muito próxima com a sua sobrinha para que o seu irmão possa cuidar da mãe de ambos a tempo inteiro. Por isso, o aniversário da jovem mereceu um texto especial no perfil de Instagram. “Nunca escondi que um dos meus maiores orgulhos é ter cortado o cordão umbilical à minha Carolina. Foi um momento único, […]