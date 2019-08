Com quatro meses, filho de Manuel Melo deslumbra fãs

NTV Hoje às 15:30, atualizado às 15:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Os olhos azuis do filho de Manuel Melo deslumbraram novamente os seguidores, nas redes sociais, e foram motivo de vários elogios. Desde o nascimento de Martim, em março, que o ator e apresentador da TVI tem partilhado vários momentos do filho no Instagram. Desta vez, os fãs ficaram encantados com os olhos azuis do bebé. “Bom dia, coisa mais boa da minha vida toda! Bom dia para vocês também”, escreveu o pai ‘babado’ na descrição. View this post on Instagram Bom dia coisa mais boa da minha vida toda !!!!! Bom dia para vocês também !😊 Já pelas ruas de […]