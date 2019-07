Com seis crianças, mulher de Pedro Ribeiro revela como programa férias em família

NTV Hoje às 13:30, atualizado às 13:32 Facebook

Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni viajaram até ao sul do país para desfrutarem de alguns dias de descanso juntamente com os seis filhos. Nas redes sociais, o casal assinalou o inicio das férias em Alvor, no Algarve, através de várias fotografias em família. No entanto, a locutora da Rádio Comercial revelou ainda, na descrição de uma fotografia partilhada na conta de Instagram, como consegue programar e organizar uma viagem ao lado de seis crianças. View this post on Instagram Toda a gente me pergunta como é que conseguimos ir de férias com tantos miúdos. O segredo é PROGRAMAR e DESCOMPLICAR. […]