Com sete anos, filha de Beyoncé surge na lista da Billboard

A filha mais velha de Beyoncé e Jay Z aparece pela primeira vez na lista da revista norte-americana “Billboard”, que avalia os temas mais vendidos no decorrer da semana. Com sete anos, Blue Ivy Carter já segue os passos dos pais ao conquistar feitos na indústria da música. A filha dos dois cantores destacou-se pela participação no tema “Brown Skin Girl”, do álbum “The Lion King: The Gift”, de Beyoncé, que entrou para a 76ª posição na lista Hot 100. Blue Ivy interpreta o verso de abertura da música na qual também participam Beyoncé, SAINt JHN e Wizkid. O novo […]