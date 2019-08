Com um ano, filha de Kylie Jenner estreia-se na passadeira vermelha

NTV Hoje às 17:00, atualizado às 17:17 Facebook

A filha de Kylie Jenner e Travis Scott, Stormi Webster, fez a primeira aparição numa passadeira vermelha na antestreia do documentário “Look Mom I Can Fly”. A família marcou presença no lançamento do novo documentário da Netflix sobre a vida de Travis Scott, em Los Angeles, Estado Unidos, onde a bebé desfilou no colo da mãe, com um visual informal e descontraído. Ao contrário da filha, o casal optou por um visual formal. Kylie Jenner usou um vestido branco, justo e comprido, com uns sapatos da mesma cor e Travis Scott optou por um fato castanho. A gravidez de Kylie […]