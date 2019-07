Com um bebé a caminho, Cláudia Vieira tranquiliza a filha mais velha

NTV Hoje às 11:00, atualizado às 11:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma declaração de amor. Enquanto espera um bebé, a atriz antecipou os possíveis ciúmes da filha mais velha e garantiu que nunca lhe vão faltar mimos. A gravidez de Cláudia Vieira é uma das notícias do momento e também a filha mais velha, Maria, fruto do namoro da atriz com Pedro Teixeira, não terá ficado indiferente à novidade. Para antecipar possíveis ciúmes da menina, Cláudia Vieira fez uma declaração de amor no perfil de Instagram, enquanto segura Maria ao colo. “Meu amor, vai haver sempre um colinho para ti”, garante a protagonista da novela da SIC “Alma e Coração”. Em […]