Conan Osíris ainda não ganhou o Festival da Canção mas já um fenómeno. Desde as roupas arrojadas às letras aparentemente desconexas, ninguém fica indiferente à sua performance.

"Telemóveis" é a música que levou a concurso no "Festival da Canção" e as reações à sua atuação não se fizeram esperar.

A PSP aproveitou o mote da canção de Conan, criou um slogan e um cartaz para alertar contra o usos de novas tecnologias durante a condução. "Partir o telemóvel? Pode acontecer.", lê-se no mural do Facebook e página de Instagram, que acrescenta : "Mas mais grave ainda, pode pôr em risco a sua vida/integridade física ou de terceiros".

Nilton foi outro que ironizou com a letra "Telemóveis". No âmbito dos "Telefonemas do Nilton", na RFM, o humorista ligou para comerciantes indianos da zona do Martim Moniz, recitando a letra. Criou a confusão.

Também os utentes do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, em Ílhavo, que habitualmente fazem paródias musicais, decidiram reinterpretar a música "Telemóveis".

No vídeo, publicado na página da instituição, há uma utente a cantar, com duas espumadeiras e duas colheres na cara, que se faz acompanhar por outro utente que imita o bailarino que acompanha o músico. "Tentei dançar Conan e parti-me toda/ Tentei dançar Conan e esbardalhei-me toda, escangalhei-me toda/ Estou toda partida" , cantar a mulher.

A indumentária usada por Conan Osiris, na primeira semifinal do "Festival da Canção" foi criada pelo designer Luís Carvalho, que também vestiu Ana Cláudia, intérprete de "Inércia".