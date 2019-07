Conceição Queiroz sofre acidente de viação

NTV Hoje às 13:50, atualizado às 14:05 Facebook

A jornalista Conceição Queiroz, apresentadora dos espaços noticiários da TVI, sofreu um acidente de viação. “O embate foi forte, mas escapei”, desabafou nas redes sociais. Um grande susto. Conceição Queiroz, jornalista e pivô do quarto canal, escapou praticamente ilesa a um acidente de viação. Foi a própria Conceição Queiroz a descansar os seguidores através de um vídeo no perfil de Instagram. “O acidente já foi. O embate foi forte, realmente, mas escapei. Estou aqui por alguma razão”, afirmou a profissional da TVI. “Por alguma razão, escapei e estou aqui”, acrescentou. Conceição Queiroz agradeceu, finalmente, as mensagens de quem a segue […]