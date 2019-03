Hoje às 15:14 Facebook

Conchita Wurst deu que falar, em 2014, quando venceu o Festival Eurovisão da Canção com a música "Rise like a Phoenix". A personagem feminina, mas com barba, encarnada pelo austríaco Tom Neuwirth criou polémica e deu origem a reações homofóbicas um pouco por todo o lado, mas terá chegado ao fim.

Nas redes sociais, Conchita não mudou de nome, mas surge agora com uma nova aparência para o lançamento de um novo single: "Hit Me". Com o cabelo curto e louro platinado - e barba a condizer -, a nova personagem surge sem os vestidos e adereços femininos por que se tornou conhecida.

Ouça o single Hit Me: