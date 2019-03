Conchita Wurst: platinada, de cabelo curto e prestes a "morrer"?

JN Hoje às 20:16, atualizado às 20:34 Facebook

Os cabelos escuros e compridos passaram por platinados e curtos. A barba mantém-se, mas loura. Conchita Wurst , uma "drag queen " criada por Thomas Neuwirth e que venceu o Festival Eurovisão da Canção em 2014, ganhou novo visual e pode ter a "sua existência" em risco.

Se o criador da personagem, o homem, a vida, um homem e um tipo diferente de um cantor representativo, mantiver o que disse, recordado pelo "El Español", Conchita será "morta" por Thomas, agora mais virado para outras vidas musicais. "Devo matá-la? Não tenho ideia. Mas nunca me senti desconfortável sendo vista como uma mulher", afirmou há dois anos.