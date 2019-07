“Confio nele”. Camila Cabello fala sobre relacionamento com Shawn Mendes

NTV Hoje às 13:30, atualizado às 14:01 Facebook

Em entrevista à revista britânica Clash, da qual é capa este mês, Camila Cabello explicou o que a levou a ser tão próxima do cantor lusodescendente. A artista, de 22 anos, e Shawn Mendes, de 21, têm sido vistos juntos em diversos momentos, mas foi após o videoclipe do tema “Señorita” que Camila e Shawn ficaram ainda mais próximos. “Nunca tive muitos amigos. Apenas um núcleo de pessoas em quem confiava. Sinto que é raro encontrar alguém na indústria com quem o possa fazer e sinto que o Shawn é essa pessoa para mim”, começou por dizer. “Confio nele e […]