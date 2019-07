Confissões. Sofia Ribeiro fala pela primeira vez do namorado

NTV Hoje às 16:56, atualizado às 17:03 Facebook

Em conversa com Maria Cerqueira Gomes, Sofia Ribeiro abordou diversos assuntos entre os quais o atual namorado. A luta contra o cancro também não ficou esquecida. Na entrevista, que decorreu no café da atriz, “Filosofia”, em Lisboa e foi transmitida no programa “Você na TV!”, na TVI, esta sexta-feira, Sofia Ribeiro confidenciou que namora com João Almeira Henriques e que ambos são muito reservados no que respeita à vida privada. “O João é uma pessoa super discreta, gosta de estar no cantinho dele, não acha graça nenhuma ao nosso meio de trabalho, mas é um super companheiro, ajuda em tudo […]