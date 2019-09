Conheça o dia (quase) perfeito de José Carlos Pereira

NTV Hoje às 20:30, atualizado às 20:42 Facebook

O ator passou o dia na praia com o filho, Salvador, em momentos para mais tarde recordar. Para José Carlos Pereira foi (quase) perfeito. Chama-se Vitinho e é uma das personagens em destaque na série líder de audiências da SIC “Golpe de Sorte”. Na fição, José Carlos Pereira é um “hairstylist” solteirão mas, na vida real, é um pai dedicado desde que teve o pequeno Salvador, fruto do seu relacionamento com Liliana Aguiar. Neste fim de semana, com temperaturas a subir, pai e filho foram juntos para a praia, como sucedeu tantas vezes este verão sempre que Zeca não estava […]