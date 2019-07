Consciência ambiental. Catarina Morazzo alerta para os perigos do plástico

NTV Hoje às 17:30, atualizado às 17:47 Facebook

Twitter

Partilhar

A atriz e repórter da SIC assinalou o dia em que se luta contra a utilização do plástico e mostrou ter uma grande consciência ambiental. “O plástico vai torturar o oceano para sempre”, afirmou. Consciência ambiental. Catarina Morazzo provou ser uma figura pública preocupada com o meio ambiente, ao assinalar o Dia Internacional Sem Sacos de Plástico, que se assinalou esta quarta-feira. “O plástico é usado uma vez, mas tortura o oceano para sempre”, escreveu a atriz e repórter da SIC no seu perfil de Instagram. Nos últimos meses, Catarina Morazzo esteve de passagem por Budapeste, na Hungria, país onde […]