Conseguirá Fátima Lopes imitar o festejo de Ronaldo? Veja a foto e decida

A apresentadora da TVI tentou este fim de semana imitar a pose de Cristiano Ronaldo sempre que marca um golo. Será que conseguiu? Os seguidores garantem que sim. Desafiada pelo filho, Fátima Lopes não hesitou um segundo: pôs a barriga para trás, as mãos na cintura e a cabeça para cima e imitou o célebre “siiiiii” do internacional português da Juventus sempre que este marca um golo. A foto, que tem muita graça, já virou viral na Internet. View this post on Instagram Sabendo da minha admiração pelo CR7, o meu filho desafia-me: “Consegues imitar o estilo do Cristiano, mamã?” […]