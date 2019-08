Contra as críticas. William e Kate Middleton viajam em voo comercial

NTV Ontem às 22:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Após as críticas direcionadas a Meghan Markle e Harry por se deslocarem de jato privado, Kate Middleton e William viajaram num voo comercial “low cost”. Os duques de Cambridge viajaram num voo económico com destino a Aberdeen, Escócia, na companhia dos três filhos, George, de seis anos, Charlotte, de quatro, e Louis, de um. O voo da Flybe de Norwich terá custado cerca de 80 euros por pessoa. Segundo a imprensa internacional, a família sentou-se nos lugares da frente mas ninguém os reconheceu. “Eles não foram abordados por ninguém quando saíram do avião. Pareciam apenas uma família a viajar junta”, […]