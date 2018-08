Convidados vendem lembranças do casamento real por milhares de euros

21 Maio 2018 às 18:19 Facebook

O casamento entre Meghan Markle e Harry foi no sábado e pouco tempo depois começou o frenesim online para conseguir algum lucro com o saco de lembranças entregue a cada um dos convidados, que puderam assistir à cerimónia dentro do recinto do Castelo de Windsor.

Nos sacos entregues aos cerca de 1500 convidados do povo, principalmente de organizações de caridade apoiadas pela família real britânica, estavam um programa da cerimónia, um íman para frigorífico, uma moeda de chocolate, um biscoito, uma garrafa de água do Castelo de Windsor e um talão de 20% de desconto na loja de lembranças do castelo.

Apesar de o conteúdo do saco parecer ter um valor relativamente baixo, o facto de marcar um momento na história da família real e de as iniciais do casal estarem estampadas em alguns do objetos fez com que o preço pedido pelos vendedores em sites como eBay chegasse a níveis muito altos.

Entre os anúncios encontrados pelo JN, foi possível ver um conjunto cujo valor já chega às 4.600 libras (cerca de 5.200 euros) e que já tem 62 licitações. Num outro anúncio, o valor atinge 585 libras (cerca de 670 euros) pelo mesmo conjunto.