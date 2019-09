Transporte do corpo de Roberto Leal em carro de bombeiros fecha as ruas de S. Paulo

NTV Hoje às 14:15, atualizado às 14:30 Facebook

Milhares de pessoas despediram-se do cantor luso-brasileiro Roberto Leal e fecharam as ruas de São Paulo, no Brasil. O corpo foi transportado num camião dos bombeiros. Emoção e lágrimas. As ruas junto à Casa de Portugal, em São Paulo, onde foi realizado o velório de Roberto Leal, encheram-se de fãs, que disseram o último adeus ao artista. O corpo do cantor luso-brasileiro foi transportado da zona da Liberdade para o cemitério de Congonhas. O caixão do artista, que esteve aberto durante o velório, foi coberto por duas bandeiras, uma portuguesa e outra brasileira. Rodrigo, um dos três filhos de Roberto [...]