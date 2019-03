Costa cozinhou cataplana de peixe no Programa da Cristina

Margarida Fonseca com Sandra Alves Hoje às 13:35, atualizado às 13:51 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro-ministro António Costa esteve, esta terça-feira, no Programa da Cristina, na SIC. Cozinhou cataplana de peixe, confessou que os fogos de 2017 foram "dias marcantes" e revelou que gosta de ir à lavandaria.

O primeiro-ministro esteve esta terça-feira de manhã no programa de Cristina Ferreira, na SIC. O dia de carnaval foi o escolhido para aceitar o convite da apresentadora por disponibilidade de agenda. "Há tolerância de ponto", explicou António Costa, que disse não ligar muito ao Carnaval.

O chefe do Executivo esteve acompanhado da mulher, Fernanda, os filhos Pedro e Catarina, e da nora Sara. "Somos uma família normal e unida", referiu Fernanda.

Questionado sobre Pedrógão Grande e a polémica que envolve bens doados que não chegaram a ser entregues às vítimas, Costa começou por dizer que os incêndios de junho e outubro de 2017 "foram dias marcantes". Acrescentou depois que "foram criados fundos para ajudar. As pessoas deram muito e acabaram por dar a instituições desorganizadas e nem sempre pelos canais corretos".

"Quando vi aqueles armazéns cheios de de alimentos pensei que aquilo não ia correr bem", confessou Costa, recordando o período após os grandes fogos em Pedrógão (junho) e na região Centro do país (outubro). "O que tem acontecido de errado é com instituições e câmaras que não são Estado", defendeu.

Durante a conversa com Cristina Ferreira, o primeiro-ministro vestiu o avental e esteve na cozinha do programa a cozinhar uma cataplana de peixe. "Que cheirinho!", disse a apresentadora.

Ainda em relação à alimentação, Costa indicou que a filha Catarina é intolerante à lactose e avançou a intenção de no próximo Orçamento do Estado criar um mecanismo de comparticipação para as tolerâncias alimentares que seja independente do valor dos rendimentos.

Costa contou ainda que foi político por opção - "podia ter seguido advocacia" - e confessou que gosta de tirar fotografias com o telemóvel, tendo oferecido a Cristina Ferreira uma composição com algumas dessas imagens.

Outra revelação é o facto de gostar de ir à lavandaria - "daquelas onde se metem as moedinhas, onde dá para ler e ouvir música", explicou.