A socialite Lili Caneças e o ministro das Finanças, Mário Centeno, entraram em 2018 imortalizando o encontro dos dois numa selfie, já a circular nas redes sociais.

"Selfie by Mário Centeno o CR7 das finanças, um orgulho para Portugal", escreveu Lili Caneças na legenda da imagem, publicada no Instagram e que mostra o momento em que os dois se cruzaram na réveillon do Casino Estoril.