CR7 e Georgina. Refúgio e pausa na Croácia

Sara Oliveira Hoje às 21:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Ainda no rescaldo dos festejos pela conquista do seu primeiro título pela Juventus, no sábado, Cristiano Ronaldo e a namorada, Georgina Rodríguez, viajaram para Dubrovnik, Croácia, onde gozam uns dias de descanso, longe do frenesim do "calcio".

O craque português chegou à cidade croata no seu jato privado, cerca das 22.30 horas, adiantou a Imprensa local. Segundo a Dnevnik Nova TV, Cristiano e Georgina fizeram-se acompanhar de alguns amigos e estão alojados no luxuoso Villa Sheherezade.

No Instagram, a ex-bailarina publicou uma imagem que deixa ver, ao longe, a ilha de Lokrum. Anteontem, ao final da tarde, o casal visitou outra ilha, Lopud, e saboreou uma refeição no Konoba Drubovnik. Gambas e lagosta, além de macarrão, fizeram parte da ementa e, no final, CR7 posou com o staff e a foto não tardou a circular nas redes sociais.