Cristianinho fica estupefacto ao conhecer pensão na qual Ronaldo viveu em criança

Cristiano Ronaldo revelou que quando levou Cristianinho a conhecer a pensão em Lisboa na qual viveu quando representava o Sporting, o menino ficou estupefacto pelas poucas condições de vida. O jogador da Juventus deu uma entrevista à TVI, que vai ser transmitida entre terça e quarta-feira. No excerto promocional da conversa, o avançado recordou um momento que marcou muito o seu filho. "Gostava que ele visse onde eu cresci. Ele esteve na Madeira e em Lisboa, porque eu vivia numa residencial ali no Marquês de Pombal, a Residencial D. José. Subiu comigo e estavam lá as mesmas pessoas que estavam […]