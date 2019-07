Cristiano Ronaldo abre as portas da casa de Turim

NTV Hoje às 13:00, atualizado às 13:18 Facebook

Cristiano Ronaldo abriu as portas de sua casa em Turim, Itália, para mostrar um pouco da sua intimidade e da família. Com Georgina Rodríguez encostada ao ombro, a dormitar e a pequena Eva ao colo, o internacional português exibiu no InstaStories, uma ferramenta do Instagram, a sua sala luxuosa. “Hora de dormir”, escreveu o jogador nos vídeos. Nas imagens é possível ver os outros filhos do craque, Mateo, Alana Martina e Cristianinho em grande brincadeira junto à televisão, que está a passar desenhos animados. TEXTO: Rui Pedro Pereira