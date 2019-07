Cristiano Ronaldo chegou à Madeira

NTV Hoje às 15:00, atualizado às 15:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Cristiano Ronaldo aterrou ao início desta tarde na Madeira. O internacional português vai rever a família depois das férias na Grécia e na Riviera francesa. Acompanhado pela namorada, Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo aterrou no aeroporto do Funchal no seu jato privado. O craque da Juventus tinha vários jornalistas à sua espera e referiu estar na ilha “para ver a família”. O avançado chega à “Pérola do Atlântico” depois de alguns dias passados num hotel de luxo na Grécia e num iate ao largo da Riviera francesa. Nos últimos dias o jogador esteve em Singapura a conviver com alguns jovens. Entretanto, […]