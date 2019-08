Cristiano Ronaldo compra moradia de 1,5 milhões de euros em Marbella

NTV Hoje às 17:30, atualizado às 17:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Cristiano Ronaldo vendeu a casa de luxo que tinha no Gerês por 2,5 milhões. O futebolista da Juventus não perdeu tempo e já encontrou uma substituta em Marbella, na costa sul de Espanha. O internacional português adquiriu uma nova moradia, situada no complexo de luxo The Heights, tornando-se “vizinho” do lutador de UFC Conor McGregor. A casa tem quatro quartos, sala de cinema, piscina de horizonte infinito, ginásio, vista para o Mediterrâneo e está rodeada de campos de golfe. De acordo com a imprensa internacional, o camisola 7 decidiu comprar a moradia, que custou mais de 1,4 milhões de euros, […]