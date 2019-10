Cristiano Ronaldo confessa que às vezes foge à dieta

NTV Hoje às 15:30, atualizado às 15:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Cristiano Ronaldo confessou que por vezes tem de fugir à dieta alimentar para não se aborrecer. Nesses momentos, o futebolista da Juventus conta quase sempre com a companhia do filho Cristianinho. O namorado de Georgina Rodríguez esteve à conversa com o youtuber Chris Dixon aquando do lançamento do seu perfume. A meio da conversa, os dois começaram a falar sobre a dieta que Cristiano Ronaldo leva. “90% do meu sucesso para manter o meu corpo é comer bem, dormir e fazer uma boa recuperação. É o básico, não há segredos. Tens de tomar conta de ti, ninguém o vai fazer […]