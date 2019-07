Cristiano Ronaldo despede-se da Madeira

NTV Hoje às 15:30, atualizado às 15:52 Facebook

Cristiano Ronaldo despede-se da ilha da Madeira após um fim de semana de descanso na companhia da namorada, Georgina Rodríguez. Antes de começar mais uma época ao serviço da Juventus, o craque português viajou de jato privado até à terra natal, aproveitando os dois dias para descansar e ver o mais recente investimento, um prédio de sete andares. A visita à ilha terminou, esta segunda-feira, e Cristiano Ronaldo informou os seguidores com uma fotografia publicada no Instagram. “Sempre bom passar uns dias na minha linda ilha! Ate breve Madeira”, lê-se na descrição. View this post on Instagram Sempre bom passar […]