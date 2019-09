Cristiano Ronaldo e a declaração de amor a Georgina Rodríguez

NTV Hoje às 13:20, atualizado às 13:26 Facebook

Cristiano Ronaldo declarou-se publicamente à namorada, Georgina Rodríguez, depois de o casal ter estado presente no lançamento do seu novo perfume. O avançado da Juventus (Itália) recorreu ao seu perfil da rede social Instagram para agradecer de forma ternurenta pela presença da companheira no lançamento da sua nova fragrância. “A cheirar bem com a minha nova fragrância e a ficar ótimo contigo ao meu lado”, escreveu Cristiano Ronaldo na legenda de uma fotografia em que os dois aparecem na festa abraçados. View this post on Instagram Smelling good with my new fragrance and looking great with you on my side […]