Há três semanas em Turim, Cristiano Ronaldo deliciou os fãs ao partilhar, no Instagram, uma fotografia em que surge com a namorada, Georgina Rodríguez, e os quatro filhos, Cristianinho, Eva Maria, Mateo e Alana Martina, todos vestidos com o equipamento da Juventus.

"La famiglia bianconera", escreveu o jogador esta terça-feira, rematando com um "fino alla fine" (até ao fim).

A partilha gerou milhões de "gostos".

A companheira também publicou uma imagem a brincar com as crianças.