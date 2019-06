Hoje às 19:29 Facebook

Craque português está a gozar férias com a família num resort de luxo grego.

Foi para lá no seu avião e depois de helicóptero. Cristiano Ronaldo voltou a escolher um resort de luxo no sudoeste da Península do Peloponeso, na Grécia, para passar uma férias em descanso.

Para além de Georgina Rodríguez e dos filhos, com o futebolista estarão a mãe, Dolores, a sobrinha Alícia e o irmão Hugo. O refúgio tem garantida a máxima segurança e privacidade junto ao Mar Jónico, bem como várias mordomias.