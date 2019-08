Cristiano Ronaldo incluiu Georgina Rodríguez no testamento

NTV Hoje às 12:00, atualizado às 12:21 Facebook

Cristiano Ronaldo reuniu-se com os advogados recentemente no Pestana CR7, em Lisboa, para incluir Georgina Rodriguez no testamento. A bailarina espanhola foi incluída na lista de herdeiros do internacional português, segundo uma fonte próxima citada pelo jornal espanhol “ABC”. No entanto, Dolores Aveiro será a responsável por todo o património do filho, avaliado em 300 milhões de euros, caso Cristiano Ronaldo sofra morte prematura. A última atualização do testamento de Ronaldo realizou-se em 2017 porém, nessa altura, o casal estava junto há cerca de um ano apenas. Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo têm uma filha em comum, Alana Martina, de […]