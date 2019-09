Cristiano Ronaldo quer reencontrar pessoas que lhe davam comida

NTV Hoje às 13:45, atualizado às 14:10 Facebook

Cristiano Ronaldo revelou, numa entrevista ao apresentador Piers Morgan, que pretende reencontrar as pessoas que lhe deram comida quando jogava na formação do Sporting. A recordar a infância, o internacional português confessou que quando treinava na Academia dos leões a família tinha poucos recursos financeiros. Por isso, depois dos treinos e jogos, Cristiano Ronaldo ia com os colegas ao McDonald’s pedir comida e algumas empregadas davam os hambúrgueres que sobravam. “Estava lá sempre a Edna e duas outras raparigas. Nunca mais as encontrei, perguntei por elas em Portugal, mas o espaço fechou”, contou o avançado da Juventus, garantindo que se […]