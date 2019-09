Cristina Ferreira ansiosa por apresentar Globos de Ouro

NTV Hoje às 10:55, atualizado às 11:02 Facebook

Twitter

Partilhar

A um dia de apresentar a XXIV gala dos Globos de Ouro, Cristina Ferreira espera pelo ansiosamente pela cerimónia “como uma criança”. A apresentadora da SIC revelou, numa fotografia sorridente publicada no perfil de Instagram, estar com serena mas com “noção de responsabilidade” por conduzir a mediática gala, que irá decorrer no próximo domingo, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. “O tempo trouxe-me duas coisas difíceis de coexistir. Serenidade e noção de responsabilidade. Porque quem vive no constante desassossego de fazer mais, melhor, a tranquilidade é difícil de encontrar”, afirmou. “Este meu sorriso à entrada do coliseu era o reflexo […]