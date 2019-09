Cristina Ferreira com misto de emoções por apresentar Globos de Ouro

NTV Hoje às 10:43, atualizado às 11:13 Facebook

A três dias de apresentar a XXIV gala dos Globos de Ouro, Cristina Ferreira confessa estar “serena” mas “com o friozinho na barriga”. A apresentadora da SIC revelou, num desabafo publicado no perfil de Instagram, estar com alguma ansiedade por conduzir a mediática gala, que irá decorrer no próximo domingo, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. “A televisão ‘enerva-me’. Porque me consegue provocar uma mistura de sentimentos semelhante a uma montanha russa. Daquelas que sais a dizeres que não voltas. Mas cinco minutos depois sabes que voltas a entrar. Isto sou eu. À entrada. Pronta para as subidas a pique […]