Cristina Ferreira comemora 42 anos em direto

NTV Hoje às 13:50, atualizado às 14:08 Facebook

Twitter

Partilhar

A apresentadora da SIC foi surpreendida pela equipa do programa das manhãs, que lhe cantou os parabéns ao vivo. Cristina Ferreira, que completou 42 anos, frisou a “boa energia” de quem trabalha com ela. Técnicos, realizador, equipa de produção e empregada de limpeza. A equipa que está nos bastidores d’”O Programa da Cristina” juntou-se em estúdio e, em direto, cantou os parabéns pelo 42.º aniversário da apresentadora da SIC. Cristina Ferreira foi surpreendida com um bolo de cenoura recheado com chocolate que foi preparado pela mãe e teve de conter as lágrimas com o postal enviado pelo filho, Tiago: “Está […]