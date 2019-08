Cristina Ferreira despede-se do público para desfrutar de férias

NTV Hoje às 15:30, atualizado às 15:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Cristina Ferreira despediu-se, esta sexta-feira, dos telespetadores d’”O Programa da Cristina” (SIC) para aproveitar alguns dias de descanso. Como já havia acontecido anteriormente, a apresentadora deixou o programa das manhãs do terceiro canal ao comando de Cláudio Ramos, enquanto se ausenta para desfrutar de umas férias. A informação foi anunciada na conta de Instagram de Cristina Ferreira, com uma fotografia na qual aparece ao lado do apresentador. No entanto, o destino escolhido ainda não foi revelado. View this post on Instagram Eu vou apanhar umas ondas e o Cláudio segura o barco 😂 @oprogramadacristinasic A post shared by Cristina Ferreira […]