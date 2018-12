Cristina Ferreira diz que Casinhas ainda é o amor da sua vida

JN Hoje às 17:37 Facebook

Cristina Ferreira reafirmou, ontem, que António Casinhas, ex-jogador de futebol e pai do seu filho Tiago, de 11 anos, ainda é o amor da sua vida.

"É difícil explicar como é que mantenho o mesmo sentimento e não estamos juntos", disse numa entrevista ao semanário "Expresso", acrescentando uma certeza: "Eu e ele - sei que este sentimento é recíproco - vamos amar-nos para o resto da vida, sendo que o amor encerra aquilo que cada um quiser. E pode não ter essa vivência a dois e pode deixar entrar outras pessoas".

A empresária da Malveira namorou com Casinhas desde os 17 anos até 2011, altura em que a separação aconteceu devido à exposição que a televisão lhes trouxe. E se culpa "alguma Imprensa" pelo sofrimento que causou a Casinhas, também se culpa por não conseguir evitar que isso acontecesse. "Essa exposição só aconteceu porque ele viveu comigo", frisa.

A apresentadora da SIC, que deixou a TVI no verão, assume estar sozinha, mas que não desistiu do seu maior sonho que é casar. "Só irei casar-me no dia em que fizer sentido e com a pessoa que fizer sentido. Construí tanto esse sonho que não pode ser de qualquer forma, casar-me por casar", alega. Relativamente à família, Cristina confessa que o pai é seu confidente e que a mãe ajuda-a a criar o filho "como se fosse dela".

A relação com Tiago, filho único como ela (não se vê a voltar a ter fraldas na sua vida, aos 41 anos), é muito própria. "Sou mais importante do que o meu filho porque o meu filho é a pessoa mais importante da vida dela. Ele existe além de mim. E só existe bem se a mãe dele estiver bem".

Da guerra de audiências das manhãs da SIC e da TVI, que aí vem e que envolve o seu antigo colega Manuel Luís Goucha, a apresentadora confessa que está preparada para perder, mas isso "não quer dizer que queira perder, ou que vá perder". E embora diga que o amor e carinho que sente pelo Manel "não vai mudar", deixa claro que a concorrência afetará o dia a dia e "vai melindrar o primeiro que perder".