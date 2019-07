Cristina Ferreira e Cláudio Ramos dançam funk com Ludmilla

NTV Hoje às 13:15, atualizado às 13:24 Facebook

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos tiveram direito a uma aula personalizada da cantora Ludmilla. Durante a emissão d’”O Programa da Cristina”, os dois mostraram os seus dotes para a dança. A apresentadora da Malveira e o “vizinho” abriram as portas esta terça-feira à intérprete brasileira do tema “Cheguei”. Assim que se sentou na cozinha de Cristina Ferreira, Ludmilla teve direito a café e pão com manteiga. Depois de uma breve conversa houve tempo para a comunicadora e para o comentador do “Passadeira Vermelha” darem ao “bumbum”. É que a pedido de Cristina Ferreira, Ludmilla ensinou uns passos de funk. View […]