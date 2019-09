Cristina Ferreira e Rita Ferro Rodrigues dividem “marido”

NTV Hoje às 14:20, atualizado às 14:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Rita Ferro Rodrigues foi uma das convidadas da manhã desta terça-feira d”O Programa da Cristina”. A empresária reencontrou o marido, Rúben, que é técnico no programa e a anfitriã garante que as duas “dividem” o mesmo homem. Rita Ferro Rodrigues está em três frentes: a empresária está no Canal 11, faz entrevistas para o seu blogue “Elefante de Papel” e, recentemente, entrou no negócio do combate aos piolhos. E foi, precisamente, a sua empresa que esteve em evidência no programa matinal da SIC. Rita Ferro Rodrigues resolveu dar luta aos piolhos e explicou as vantagens de tratamentos inovadores. Pelo caminho, […]