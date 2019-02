Cristina Ferreira e Sónia Araújo usam vestidos iguais

Margarida Fonseca Hoje às 21:45 Facebook

Twitter

Partilhar

As apresentadoras Cristina Ferreira, que conduz "O Programa da Cristina", na SIC, e Sónia Araújo, da "Praça da Alegria", na RTP1, surgiram, ontem, em direto com vestidos iguais e à mesma hora.

Em causa está um vestido branco com um estampado animal print, look que ficou completo com uma fita laranja, da marca italiana Rinascimento

. A única diferença foi que Cristina utilizou a fita na cintura e Sónia ao pescoço. A apresentadora da SIC brincou com a situação numa imagem das duas que publicou no Instastories:"Olha, Sónia Araújo, podias ter avisado que a fita era ao pescoço" .