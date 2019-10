Cristina Ferreira elogiada por surgir em capa de revista sem photoshop

NTV Hoje às 18:15, atualizado às 18:44 Facebook

Cristina Ferreira recebeu vários elogios por posar em lingerie e sem photoshop para a capa da edição de outubro da própria revista, “Cristina”. A apresentadora da SIC está a ser bastante elogiada por se mostrar sem edições. Mariana Monteiro, Cláudia Borges, Sofia Cerveira, Iva Domingues, Diogo Amaral e Carolina Patrocínio foram algumas das figuras públicas que elogiaram a atitude da comunicadora. “O que tu és é muito mais forte do que aparentas”, escreveu Cristina Ferreira na descrição. View this post on Instagram "O que tu és é muito mais forte do que aparentas. " ♥️ #semphotoshop . . . Os […]