Cristina Ferreira exibe um dos acessórios escolhidos para apresentar Globos de Ouro

A poucas horas de apresentar a XXIV gala dos Globos de Ouro, Cristina Ferreira revelou novos detalhes sobre o visual que irá utilizar na cerimónia. A apresentadora da SIC exibiu, no perfil de Instagram, o colar escolhido para conduzir a mediática gala, que irá decorrer este domingo, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. “Este colar foi-me oferecido pelo Eugénio Campos há 3 dias. Dentro poderia levar o meu perfume. Hoje decidi levar o que me faz diferença. E o meu mar vai comigo”, escreveu na descrição da publicação. View this post on Instagram Este colar foi-me oferecido pelo @eugeniocamposjewels há […]