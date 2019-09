Cristina Ferreira fica em lágrimas ao ser surpreendida por Pedro Teixeira

NTV Hoje às 14:50, atualizado às 15:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Cristina Ferreira ficou em lágrimas depois de ter assistido à mensagem de parabéns de Pedro Teixeira. A apresentadora respondeu ao ator com elogios. A apresentadora celebra, esta segunda, o seu 42.º aniversário com um programa muito especial do matutino “O Programa da Cristina”. A meio da transmissão, a comunicadora foi surpreendida por um amigo. “Achavas que fazias anos e que eu não te dava os parabéns, que não aparecia por aqui e não te dizia nada… Era só para te dar um beijo muito grande e dizer que gosto muito de ti. Tenho muitas saudades tuas e o resto digo-te […]