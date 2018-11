Cristina Ferreira lança manual de inglês em Cambridge

Sara Oliveira Hoje às 14:02 Facebook

Twitter

Sempre pronta a surpreender, Cristina Ferreira apresentou, esta terça-feira, num dos mais antigos colégios da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, o livro "Falar (Inglês) é ainda mais fácil". Na obra, a apresentadora partilhou as técnicas com que aprendeu a dominar a língua de Shakespeare.

A obra é resultado da dedicação de Cristina Ferreira nas aulas com Jonathan Munro, que descreve como "o melhor professor do mundo", para aperfeiçoar as competências linguísticas, e foi motivada pela curiosidade de quem a segue nas redes sociais.

De um exame e de "muito trabalho", no lançamento, a nova estrela da SIC emocionou-se, sublinhando que esta "é a primeira vez que a Cambridge Assessment English se associa a uma figura pública para lançar um livro de inglês".

"Este é de facto o manual. Onde vocês vão aprender a partir de agora, como eu aprendi e essa é a diferença!", prometeu Cristina, promovendo mais uma aposta que vai para lá do ecrã e que chega sexta-feira às livrarias.

Cristina Ferreira fez-se acompanhar por uma equipa de reportagem da estação de Carnaxide, onde muito em breve se estreará com um formato idealizado a par com Daniel Oliveira, o diretor-geral de entretenimento.