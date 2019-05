Cristina Ferreira: "Nunca sonhei ser mãe, mas é uma profissão de sonho"

Sara Oliveira Hoje às 20:34 Facebook

Profissional de sucesso, a apresentadora Cristina Ferreira não tem papas na língua, nem quando assume o papel de mãe. O filho, Tiago, de 10 anos, é a prioridade, mas a estrela da SIC que não o amor "ao primeiro instante".

A convite de uma marca de roupa nacional, por causa do Dia da Mãe, Cristina abriu o coração para, sem purpurinas, assumir que o desafio da maternidade nem sempre é fácil, mas que aceite é para levar até ao fim.

"Eu nunca sonhei muito ser mãe, aliás não gostei nada de estar grávida, não amei o meu filho ao primeiro instante, mas um minuto depois ele já era meu. O meu filho! É tão bom dizer isto, saber que o tenho ali todos os dias, que me continua, que me acrescenta, que me deixa viver com ele esta experiência de ser mãe. E não é fácil", afirma.

Afinal, "sabemos nós mães o quão difícil é largar e é para isso que nós existimos, para lhes dar a mão durante muito tempo, mas depois para os largar", reconhece, acrescentando: "Eu nunca sonhei ser mãe, mas ser mãe é uma profissão de sonho".

Cristina Ferreira sempre protegeu o filho do mediatismo da sua profissão, tendo sido poucas as vezes que o menino surgiu em público.

No entanto, nos últimos anos tempos, muitas vezes tem falado de Tiago em "O programa da Cristina", dizendo que não era bonito quando nasceu ou referindo-se às suas partes íntimas, quando vem a propósito de algum tema. O pré-adolescente é fruto da relação já terminada com António Casinhas.